La "Roma bene" contro la "Napoli verace". Scoppia l'ennesimo litigio all'Isola dei famosi. Ma stavolta a soffiare sul fuoco è Rocco Siffredi che, arrivato a portare la pace tra il gruppo e Raz Degan, crea tensione proprio all'interno del gruppo. Perché prende le difese di Degan e fa riflettere i naufraghi stremati dalla fame, sulle strategie utilizzate dall'uno e dall'altro. Così mentre Samantha de Grenet e Giulio Base se ne stanno in disparte il pornodivo si avvicina agli altri e sentenzia: "Su quest'isola non c'è democrazia. Comandano Samanthe e Giulio, perché accettate che decidano tutto loro? Sono attori, loro sono la Roma bene e hanno una strategia assolutamente precisa. Samantha è molto brava a manipolare, La Roma bene ". Gli atri annuiscono e si ribellano.

I litigi. Nancy sbotta prima con Giulio Base e poi con Eva Grimaldi che alzano la voce e la svegliano. Chiede rispetto. Poi battibecca anche con Samantha.

Malena non ce la fa più. La pornostar pugliese si lamenta di Moreno. L'idillo tra i due non solo è finito ma lei lo vorrebbe lontano e invece lui le sta appiccicato. "Non posso parlare da solo con Rocco che arriva subito lui - spiega a Simone e a Nancy - E' diventato un incubo, il mio chihuahua è meno appiccicoso, mi sono fatta il cagnolino pure sull'isola".

La prova ricompensa. Se i naufraghi riescono a recuperare le chiavi dei bauli (dopo aver fatto una piramide umana) possono mangiare. Ce la fanno e si sfondano di cibo. Polpette e patate arrosto. Eva Grimaldi viene richiamata più volte da Stefano Bettarini. Infila il cibo dappertutto, dai calzini alle mutande.

Parrucchieri sull'Isola. Lo svela Giacomo Urtis, il chirurgo plastico ex naufrago già uscito dall'Isola. Ma le immagini che vengono dall'Honduras dicono il contrario. Ricrescite che fanno paura. Da Giulio Base a Samantha de Grenet fino a Eva Grimaldi, servirebbe davvero una tinta.