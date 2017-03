Strategie per vincere l'Isola dei famosi, Malena e Simone Susinna sono la nuova coppia

Dormono insieme e flirtano. Sono sempre più "coppia" Malena e Simone Susinna. Dopo aver scaricato Moreno, un po' per la gelosia un po' per i continui litigi, la pornostar pugliese ha rivolto le sue attenzioni sul modello siciliano. E ora che Giulia Calcaterra, la più vicina a Simone in Honduras, è stata eliminata dal gioco l'avvicinamento tra Malena e Susinna sembra inevitabile.

Che i due si piacessero era chiaro da un po'. Ma c'era sempre Giulia incollata al modello, tanto che il fidanzato dell'ex Velina aveva deciso di lasciarla a distanza per le troppe attenzioni tra i due. E poi la questione Moreno da gestire. Geloso, logorroico, sempre in lite con qualcuno. Ma adesso tutto sembra più facile.

Strategie per salvarsi È stato proprio Simone a proporre a Malena di passare insieme la notte. "Secondo te con chi la voglio passare?" le ha chiesto con sguardo malizioso. Lei, naturalmente, ha accettato. Lo spirito di complicità femminile, nuovo per un reality dove si solito le donne si massacrano, ha portato comunque Malena, che è la leader della settimana, a salvare Samantha de Grenet e a nominare Simone. Lui, che ora rischia di uscire assieme a Moreno e al fortissimo Raz Degan, a questo punto potrebbe giocarsi la carta Malena per riuscire a restare in gioco.