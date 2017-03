Isola dei famosi, si litiga pure per il pinzimonio. Rocco Siffredi: Raz Degan sta soffrendo

Rocco Siffredi ci prova, lì dove Imma Battaglia ha fallito miseramente. L'impresa di quest'edizione dell'Isola dei famosi, non è trovare da mangiare, ma far tornare alla ragione Raz Degan. Il pornodivo, tornato a partecipare come "ospite" al reality che lo ha già visto concorrente parla, parla, parla con l'attore israeliano. Dice che Raz "soffre ma è molto orgoglioso". Che è "simpatico ma devi saperlo prendere". Cerca un varco per riportare un minimo di armonia nel gruppo. Ma sarà difficile, praticamente impossibile. Il clima resta teso. Persino Samantha de Grenet, che è stata la prima a creare un legame con Raz, ha alzato bandiera bianca: "io non gli parlo più, basta". Della splendida mamma romana per Rocco dice sibillino: "Qui, anche quella che io chiamo la Roma bene, ha la sua strategia". Cosa voglia dire, forse lo spiegherà nei prossimi giorni.

Ancora litigi Anche all'interno del gruppo non regna la pace. Giulio Base convoca una riunione. Pacata, per carità. Stavolta si discute sul pinzimonio. Sì perché da quando, accettando la proposta indecente di Siffredi, la de Grenet ha conquistato olio sale e pepe, tutti vogliono condire le pietanze. Ma, spiega il regista, ci vuole parsimonia e bisogna dividere equamente. Sembra tornata l'armonia ma Rocco chiosa: "Su quest'isola apparentemente democratica sono sempre due o tre persone che alla fine decidono le cose". Degan non ha dubbi"Rocco farà bene al gruppo perché è stimato da tutti". E se lo dice lui che di gruppo non s'intende affatto...