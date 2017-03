Isola dei famosi 2017, i naufraghi muoiono di fame, Raz Degan sopporta solo Imma Battaglia

La speranza che la distanza tra Raz Degan e gli altri naufraghi si ricomponga è sempre più lontana. L'attore israeliano non perde occasione per rispondere male e per aumentare la tensione già alta. Oramai sopporta solo la nuova arrivata sull'Isola dei famosi, l'amica di Eva Grimaldi, Imma Battaglia. Quest'ultima è stata affidata a Degan e con lui dorme e mangia.

I viveri. Questa settimana sono stati ancora più razionati. E i naufraghi sono preoccupatissimi. Raz sostitene che scoppieranno. A Nancy Coppola viene voglia di piangere. Anche Giulia Calcaterra è sconsolata quando va a recuperare i sacchi di riso. Frutta e verdura sono stati eliminati dalla dieta. Il litigio scoppia stavolta tra Samantha de Grenet e Raz Degan per la suddivisione del riso, dal momento che l'israeliano mangia per conto suo e deve cucinare anche per la povera Imma Battaglia che deve accontentarsi di un pasto al giorno. Perché Raz mangia solo la sera mentre il resto del gruppo mangia due volte al giorno. Degan vuol fare le suddivisioni per tutti, Samantha, che fino a qualche settimana fa era l'unica ad aver stabilito un feeling con Raz, sbotta: "Il gruppo ha deciso che faccio io le parti". E lui: "Io sono il leader". Samantha: "Qui non ci sono leader". Alla fine la spunta lei ma lui fuma dalle orecchie. Un altro "idillio" è andato in fumo.

Niente cibo, niente sesso. Questa edizione dell'Isola dei famosi si ricorderà per la mancanza di effusioni amorose "serie". Sono ormai lontani anni luce Moreno e Malena. Dopo i baci e gli abbracci di quindici giorni fa, ora vivono separati. Lei non lo sopporta più e non dormono più insieme. Il rapper è caduto in depressione, anche perché è stato attaccato duramente da Degan (tanto per cambiare). E anche Massimo Ceccherini e gli altri pensano che lui sia un "serpente", perché parla alle spalle e inventa pettegolezzi. La pornostar pugliese ha tentato approcci con Simone Susinna, che per un attimo ha fatto anche pensare di cadere nella rete di Malena. Il modello siciliano però, è tornato al suo primo amore isola: Giula Calcaterra. I due hanno stabilito un'intesa profonda. Vivono gran parte della giornata insieme e dormono uno vicino all'altra. Tanto che Diego Dario, il fidanzato dell'Ex Velina, ha deciso di lasciarla a distanza per poi postare fu Facebook un appello al web: fate vincere Giulia perché si merita si stare lì. Ma meno cibo c'è e meno saranno le possibilità che Giulia e Simone si avvicinino più di tanto. Mancano le forze soprattutto per il sesso.