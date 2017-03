Isola dei famosi 2017: lasciata dal fidanzato e nominata da Raz Degan, Giulia per il web è già fuori

Sarà una settimana dura per Giulia Calcaterra. In nomination assieme a Moreno e a Simone Susinna, l'ex Velina potrebbe perdere tutte le sue sicurezze. "Schiaffeggiata", da Raz Degan che, con la collana da leader al colloro, non vedeva l'ora di nominarla, Giulia avrà tutta la settimana per riflettere sulle parole del fidanzato Diego Dario che avrebbe deciso di lasciarla dopo averla vista in atteggiamenti troppo intimi con Simone. Oggi, a dire il vero, il fidanzato ma ha scritto un post su Facebook che lascia riflettere.

Non si capisce cosa voglia dire con questo messaggio. Che si sia rimangiato tutto? Sarà comunque molto difficile che Giulia possa superare la nomination perché la rete la vuole già fuori. I commenti sui social non lasciano dubbi: la Calcaterra non è affatto amata dal pubblico. Al contrario di Raz Degan, che già tutti sul web vedono come il vincitore di questa edizione dell'Isola dei famosi. Poi, da quando c'è il rischio che in Honduras sbarchi la ex Paola Barale, in molti vogliono sapere come va a finire. Dopo una stori alunga 13 anni, torneranno insieme?