L’arte e il gusto vanno a braccetto in uno dei borghi più caratteristici del Lazio! Ad attendere i visitatori a Cantalice – sabato 21 e domenica 22 luglio – saranno un percorso enogastronomico in 5 tappe e un itinerario culturale dedicato alle arti circensi da strada. Giunto alla 13esima edizione, “Il Cammino dell’Arte e del Gusto” è diventato uno degli eventi più attesi dell’estate in provincia di Rieti: per la qualità dei piatti proposti, innanzitutto, con sapori deliziosi e genuini basati su prodotti a chilometro zero; e in secondo luogo per lo splendido teatro naturale dell’evento, il centro storico del paese fatto di stradine strette e ciottolose, scalinate in pietra e affacci mozzafiato, tra spettacoli musicali e illuminazioni architetturali degli scorci più caratteristici.



In tavola si partirà da Piazza Castello con l’aperitivo di benvenuto e il cartoccio di verdure fritte per poi passare in Piazza San Felice e assaggiare il prosciutto e melone, le bruschette con olio DOC e pancetta, la frittatina, la torta rustica, il pecorino e il primo sale della piana reatina e la zuppa di farro; nella Piazza del Ballo i sapori si faranno più decisi con la porchetta locale con contorno, mentre al Chiostro di Santa Maria si chiuderà in dolcezza con la panna cotta artigianale e il caffè, prima di un rinfrescante cocomero in Piazza della Repubblica.



In contemporanea prenderà vita il primo Festival di arti circensi in strada: Piazza Castello, Piazza San Felice, la Piazza del Ballo e il Chiostro di Santa Maria saranno animati da performance di danza sui trampoli, danza acrobatica aerea, spettacoli di magia comica itineranti e di danza con il fuoco. E se la musica dal vivo animerà entrambe le serate con i concerti degli “Skaperol” e dei “Funky Bus”, domenica pomeriggio i più curiosi potranno partecipare al laboratorio di tecnica e movimento col bastone da giocoliere. Il percorso del gusto e gli spettacoli prenderanno il via alle 19, e i visitatori potranno usufruire di un comodo servizio di bus navetta che li condurrà da Cantalice Inferiore fino a Piazza Madonna della Pace.



Sarà insomma una buona occasione per scoprire un luogo di incomparabile bellezza, che domina dall’alto la piana di Rieti e regala una vista mozzafiato sui laghi Lungo e Ripasottile; a Cantalice, inoltre, nacque San Felice, il primo santo dell’Ordine dei Cappuccini che qui compì il celebre Miracolo dell’acqua. Al suo interno meritano una visita le caratteristiche vie del borgo antico e le chiese di San Felice, della Madonna della Misericordia e di Santa Maria del Popolo. Curiosa è poi la leggenda che circonda la fontana “Scentella”: qui sorge una roccia che gli abitanti del luogo ritenevano miracolosa per propiziare la fecondità; nel 1.200 Papa Innocenzo III, preoccupato dalla devozione “troppo pagana”, la fece rimuovere ma dopo il 1.610, come per miracolo, la pietra riapparve ed è ancora oggi visitabile. Per chi invece preferisce una passeggiata nella natura, da Cantalice partono molti sentieri e suggestivi percorsi naturalistici che conducono anche fino al Terminillo e a Leonessa. Il paese, inoltre, sorge proprio lungo il percorso del Cammino di Francesco, che permette di visitare i quattro Santuari Francescani della Valle Santa Reatina (Poggio Bustone, Greccio, Fontecolombo e La Foresta), bellezze naturali come il Faggio di San Francesco e le Sorgenti di Santa Susanna a Rivodutri, oltre a suggestive aree archeologiche come i resti della Villa di Quinto Assio a Colli sul Velino, l’Eremo di San Michele Arcangelo a Morro Reatino, il Borgo di Contigliano e la città di Rieti.

Info:

Data – 21/22 luglio



Località – Cantalice (Rieti)



sms a 3408505381



info@fuoriporta.org

www.fuoriporta.org

https://www.facebook.com/fuoriportaweb



Sosta Camper: Area Attrezzata Parco alle Noci – Rivodutri Rieti Lazio