Il Grand tour delle Marche 2018 fa tappa a Recanati

La tradizione gastronomica si fonda con quella letteraria. Assaggi d’autore curati da famosi chef e vignaioli celebreranno i 200 anni de “L’infinito”, una delle opere più straordinarie partorite dall’estro di Giacomo Leopardi. Li proporrà, sabato 30 giugno a Recanati, il Grand Tour delle Marche, che omaggerà in questo modo il “giovane favoloso”.

Nell’atrio del palazzo comunale, luogo simbolicamente al centro della città, si potrà compiere un percorso gastronomico nel “genius loci” marchigiano; in piazza Leopardi, proprio davanti alla statua del poeta, chef e vignaioli accompagneranno gourmet e curiosi in una suggestione sensoriale che attraversa le tradizioni del territorio ed esplora il futuro.

Ci sarà il classico stoccafisso all’anconetana, della chef Roberta Carotti, l’innovativa lasagna 2.0 di Enrico Mazzaroni, ma anche l’insalata di coniglio in porchetta di Serena d’Alesio e il sandwich di pollo in potacchio del giovane Alessandro Campetella; chef Fabio Iobbi, invece, si cimenterà in nella variante gluten free dell’oliva all’ascolana. L’incontro sarà coordinato da un personaggio molto noto al grande pubblico: Tinto, conduttore su RAI-Radio2 di Decanter e Frigo. L’evento è sede di tappa del Grand Tour delle Marche, il circuito di Tipicità ed ANCI: sulla piattaforma “tipicitaexperience.it” tutte le informazioni per realizzare la propria esperienza di viaggio a Recanati e nel territorio circostante, tra proposte culturali, accoglienza autentica ed itinerari emozionali.