Fiori e sapori tornano a incontrarsi per l’Edizione 2018 di “Fiorile” a Castelnuovo di Farfa. L’appuntamento è fissato dal 22 al 24 giugno, nel cuore della Sabina reatina, a pochi chilometri dalla storica Abbazia di Farfa. I visitatori che raggiungeranno il borgo potranno passeggiare circondati da splendide composizioni floreali che abbelliranno balconi, stradine, scalette, piazzette, angoli del centro storico e spazi pubblici; e al termine di questo piccolo tour tra i colori e i profumi della natura, potranno votare l’angolo che più gli è rimasto nel cuore.

Nel ricco programma, oltre agli intrattenimenti per bambini e famiglie, come di consueto sarà dato grande spazio alla gastronomia del territorio e alle migliori ricette della tradizione locale. Con “Andar per Olio e Cultura”, questa edizione della festa si arricchirà di numerose iniziative, dallo spazio dedicato all’Olio Sabina Dop ai laboratori del gusto, fino ai corsi di assaggio del prelibato “oro verde”. E in occasione di “Fiorile” anche i ristoranti e gli agriturismi della zona proporranno inedite ricette a base di fiori.

Per i più curiosi, è in programma l’apertura straordinaria dei Giardini all’Italiana del Palazzo di Salustri Galli, oltre al particolare del Museo dell’olio della Sabina; per gli amanti della fotografia, infine, sarà indetta la seconda edizione del concorso “Castelnuovo di Farfa … un fiore di Borgo”.

Programma:

Venerdì 22 Giugno

Ore 20:00 Cena ad intrattenimento “un Fior Fior di Cena”

Presso Viale Regina Margherita (Centro Storico)

Ore 21:00 Inaugurazione Fiorile 2018 e Andar per Olio e Cultura

Presso Viale Regina Margherita (Centro Storico)

Ore 21:30 Apertura notturna straordinaria del Museo dell’olio della Sabina

Sabato 23 Giugno

Ore 16:30 Caccia al Tesoro

Appuntamento in Piazza Comunale

Ore 20:00 Stand Gastronomico con cena a cura del “Centro Anziani Luigi Cianni” che Festeggia il suo 25° Anniversario

Presso il parcheggio Comunale



Info:

Data – 22/24 giugno

Località – Castelnuovo di Farfa (Rieti)

sms a 3408505381

info@fuoriporta.org

www.fuoriporta.org

www.facebook.com/fuoriportaweb