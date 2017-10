Pane olio e... Fuoriporta

A Montelibretti torna a battere forte il cuore dell’olio. Da ben 13 anni, il grazioso centro agricolo che sorge tra la valle del Tevere e quella del Fosso Carolano apre le porte per celebrare il prodotto di punta del territorio: l’oro verde che per gli abitanti della Sabina è più prezioso del famoso metallo. L’appuntamento con “Pane, Olio e…” è fissato per domenica 12 novembre e proporrà degustazioni, visite guidate ai frantoi e una ricca fiera mercato dei prodotti tipici e artigianali; tra mostre fotografiche e di pittura, la Fiera dell’olio e il ristorante allestito dalla Pro Loco (aperto sabato a cena e domenica a pranzo), ci sarà spazio anche per una sorta di evento nell’evento, la Sagra del frittello col broccolo, una delizia locale esaltata dall’olio extravergine di oliva.

Se l’oro giallo nasce nei depositi alluvionali e dai minerali rocciosi, l’oro verde di Montelibretti prende vita sulla Carboncella, il Frantoio, la Salviana e il Leccino: saranno le varietà di ulivi del posto, che da tanti secoli consentono una produzione di inestimabile valore, i grandi protagonisti della festa. Un’occasione unica per assaggiare e conoscere il prodotto dal colore giallo-oro, lievemente ambrato, e dal tipico sapore fruttato, con sentori che vanno dall’erba fresca, al carciofo, alla mandorla: un olio di impareggiabile leggerezza con un’acidità prossima allo zero, che gli hanno consentito il conseguimento del marchio DOC prima e successivamente di quello DOP; la spremitura a freddo delle olive, raccolte poco prima della loro maturazione entro le prime 24 ore, costituisce uno dei suoi segreti.

Una delizia che si potrà assaggiare sulle bruschette e all’interno di una ricca carrellata di piatti tipici locali esaltati dal suo sapore e dal suo profumo; ma non solo: visitando i frantoi si potrà scoprire il suo processo produttivo, vedendo uscire dalle molazze in pietra la pasta ottenuta dalla lacerazione della polpa, della buccia e del nocciolo dell’oliva. Dopo il grande successo della scorsa edizione, tornerà anche quest’anno la Fiera dell’olio allestita nei locali e nelle cantine del borgo che proporrà tartufi, cioccolate artigianali, passate di frutta nei barattoli, verdure sott’olio, formaggi, miele, pane cotto nel forno a legna, marmellate e dolci fatti in casa, senza dimenticare l’olio presentato da diverse aziende locali; a tutto questo si affiancherà un ricco mercato di artigianato e di antiquariato, con tante idee regalo per il prossimo Natale. A disposizione dei camperisti ci sarò anche un’ampia area parcheggio presso il Parco della Resistenza.

Adagiato sulle pendici occidentali dei Monti Sabini a soli 37 chilometri da Roma, Montelibretti è un piccolo gioiello all’interno del quale meritano una visita il seicentesco Palazzo Barberini e la chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari, oltre alla necropoli di Colle del Forno, con tombe a camera sotterranea scoperte nel 1970 e risalenti al VII secolo a.C. Dai caratteristici vicoli medievali del borgo si possono inoltre ammirare splendidi panorami del territorio circostante, attraversato da una sottile linea verde che unisce tutti i paesi che lo popolano: centri densamente abitati e piccoli borghi, luoghi ricchi di storia e nuclei moderni, a volte geograficamente distanti fra loro eppure accumunati da origini e tradizioni comuni.

Data – 11/12 novembre

Località: Montelibretti (Roma)

