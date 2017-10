Un tempo si chiamava “croco”. Oggi è un tesoro di colore rosso che poi diventa giallo: è lo zafferano, spezia antica e affascinante di cui le terre di Città della Pieve sono talmente ricche da festeggiarlo per 3 giorni, dal 20 al 22 ottobre.

“Zafferiamo” è l’evento attraverso il quale la splendida località in provincia di Perugia celebra ogni anno il proprio prodotto di punta; promosso dall’Amministrazione Comunale e dal Consorzio “Il Croco di Pietro Perugino – Zafferano di Città della Pieve A.Viganò”, l’evento propone lo “Zafferano purissimo in fili di Città della Pieve” in tutte le sue sfaccettature. A partire dalla gastronomia, ovviamente, con esperti cuochi che spiegheranno ai visitatori i segreti per il suo corretto utilizzo in cucina, offrendo in degustazione delizie ai profumi dello zafferano, e i ristoranti della cittadina che presenteranno particolari menù a tema; grande spazio sarà dato ai temi della salute e del benessere con un’area dedicata, mentre nella mostra mercato delle eccellenze del territorio – allestita nel centro storico – i produttori del Consorzio proporranno tutta la declinazione dei prodotti realizzati utilizzando la preziosa spezia.

I visitatori scopriranno che dalla cucina ai tessuti, fino alla pittura, alla cosmesi, i possibili utilizzi dello zafferano sono molteplici e affondano le proprie radici in un passato lontano; per questo motivo a Città della Pieve la spezia non rappresenta solo un prodotto agricolo: le sue tonalità di colore e i suoi profumi vanno ad intrecciarsi con la sua storia e la sua arte, fino a costituirne un’essenza. Impiegata sin dall’antichità, la pianta fu chiamata “croco” prima dai Greci, poi dai Romani e ancora nel corso di tutto il Medioevo; gli Arabi la diffusero in Spagna e a loro si deve il nome attuale, che deriva dal persiano “safra” (giallo), passato nell’arabo “za’faràn” e quindi nello spagnolo “azafran”.

Nei tre giorni di “Zafferiamo” non mancheranno laboratori per la tintura con lo zafferano di tessuti e filati, oltre alla mostra di pizzi e ricami realizzati con la particolare tecnica del Punto Perugino; sarà possibile partecipare a dimostrazioni e laboratori di pittura con la tecnica dell’acquarello per ottenere, dallo zafferano infuso, tutte le tonalità dell’oro rosso, oppure ammirare la Mostra collettiva di opere realizzate con l’uso dello zafferano, la Mostra fotografica “Frutta d’Arte” e quella pomologica “Frutta dal vero” sulle antiche varietà locali di frutta; e ancora, al laboratorio di cucina “Mani in pasta”, scoprire tutti i segreti della pasta fatta a mano allo zafferano. Particolare attenzione sarà rivolta alle qualità benefiche dello zafferano, con medici e nutrizionisti che saranno ogni giorno a disposizione dei visitatori nell’Area Salute e Benessere, una delle novità dell’edizione 2017.

Sabato 21 ottobre, in occasione della fioritura della spezia, partendo alle 9.30 da Piazza Plebiscito i visitatori saranno accompagnati attraverso un percorso alla scoperta della maglia urbana medievale della città fino al nuovo zafferaneto urbano, realizzato dai produttori nell’antico “Orto del Seminario”; qui esperti del Consorzio spiegheranno le caratteristiche e le tecniche produttive per poi procedere alla raccolta dei fiori, alla sfioratura e all’essiccazione del prodotto: si potranno così conoscere tutte le fasi che vanno dalla raccolta nei campi al prodotto finito. In serata invece, storia e cucina si fonderanno nei Sotterranei di Palazzo Orca, nel corso del Banchetto “Dagli estruschi al rinascimento”, curato da Tiziano Berlingeri, dove saranno proposte antiche ricette nelle quali la spezia gioca un ruolo fondamentale.

Nei tre giorni di “Zafferiamo”, insomma, gusto e qualità dei prodotti si intrecceranno con la storia e le bellezze di Città della Pieve, adagiata a 500 metri di altezza su un colle che domina la Val di Chiana e il Trasimeno. Libero comune dal 1228 sotto la protezione dell’imperatore Federico II di Svevia, diede i natali nella metà del XV° Secolo al suo figlio più illustre, Pietro Vannucci detto Il Perugino, che ha regalato alla città una serie di gioielli di inestimabile valore: è il caso dell’affresco raffigurante “L’adorazione dei Magi” conservato nella chiesa di Santa Maria dei Bianchi, e altre opere conservate nella Cattedrale dei Santi Gervasio e Protasio e nel Museo civico-diocesano ospitato nell’ex chiesa di Santa Maria dei Servi. Senza dimenticare gli altri gioielli della cittadina come la Rocca, il Palazzo della Corgna, il centro storico con le sue Vie dei Cavalieri e Vie dei Pedoni e la “Tomba di Laris”, meraviglioso reperto etrusco considerato una delle cinque principali scoperte archeologiche del 2015.

Info:

Data – 20/22 ottobre

Località: Città della Pieve (Perugia)

info@fuoriporta.org

tel 3408505381

www.fuoriporta.org

VENERDI’ 20 OTTOBRE

Ore 15,00 Piazza Matteotti Apertura della manifestazione

Area Shop PIAZZA PLEBISCITO dalle Ore 15,00 alle 20,00

Mostra Mercato Zafferano e … non solo Produzioni agro-alimentari di qualitàArea Laboratori e Mostre

Ore 15,00 Mercato Coperto

SaffronArt - Mostra collettiva di opere realizzate con l’uso dello zafferano di Città della Pieve a cura di OfficinArte

Mostra di pizzi e ricami realizzati con lo zafferano di Città della Pieve a cura della scuola di ricamo “Punti d’Arte”

Corso intensivo di ricamo a “Punto Perugino”

(venerdì 17,00 – 19,00; sabato 9,00 – 13,00; domenica 9,00 –13,00) per informazioni ed iscrizioni: 349 7631892



Dimostrazione di tessitura con filati tinti con lo zafferano A cura di Luciana Pasqualoni tessitrice artigianale di Cannara

Ore 16,00 – Palazzo Corgna

Sala delle Muse

'TENENDO INNANZI FRUTTA'

Mostra fotografica ‘FRUTTA D’ARTE’ e mostra pomologica ‘FRUTTA DAL VERO’ delle antiche varietà locali di frutta a cura di Fondazione Archeologia Arborea onlus

Area Food Piazza Matteotti Ore 16,00

Benvenuto ZAFFERANO

DEGUSTAZIONI GRATUITE AI PROFUMI dello ZAFFERANO a cura Consorzio Produttori Zafferano di Città della Pieve

Area Salute e Benessere Piazza Matteotti – Rocca di Città della Pieve

Venerdi – Sabato e Domenica

A cura di Fondazione Ant Centro Dai

Terme Sensoriali di Chianciano e La Bottega dell’Erborista di Città della Pieve



SABATO 21 OTTOBRE

Area Shop

Dalle ore 9,00 alle ore 20,00 – Piazza Plebiscito

Mostra Mercato

Zafferano e … non solo Produzioni agro-alimentari di qualità

Piazza Plebiscito

Ore 09,30 Partenza per la visita allo ZAFFERANETO URBANO e raccolta dei fiori. Dal centro storico un percorso di trekking urbano conduce all’”Orto del Seminario”

Piazza Matteotti

Ore 11,00 Sfioratura ed essiccazione dello Zafferano

Area Food Piazza Matteotti

Dalle Ore 11,30

Laboratorio di cucina “Mani in pasta” – Pasta fatta a mano allo zafferano

A cura di: “Pasta e sfoglia” di Lucia Fiordi

Panificio Camilloni

Presenta: LA TORTA DEL Perugino

Bar del corso

Presenta: sfiziosi aperitivi a base di Zafferano

Dalle ore 15,00

Presentazione e degustazioni di prodotti a base di zafferano a cura di PASTICCERIA LE CARDETE Gelateria Moon Light Consorzio Produttori zafferano di Città della Pieve

ore 15,30 : Lo zafferano nella Cucina: Dagli Estruschi al Rinascimento

A cura di Tiziano Berlingeri “storico della cucina”

Ore 16,00 Dott. Flavio di gregorio : Nutrizione e ……

Ore 16,30 Show Cooking : Lo zafferano in cucina – presentazione e degustazione di piatti allo zafferano a cura di Ristorante Aroma – Locanda dei Sapori di Fabro

Area laboratori e Mostre

Mercato Coperto

Dalle ore 9,00 alle ore 20,00

- Dimostrazione di pittura con preparato allo zafferano a cura di Officin’Arte

- lavorazione della terracotta a cura di Terr’Arte

Mostra di pizzi e ricami realizzati con lo zafferano di Città della Pieve a cura della scuola di ricamo “Punti d’Arte”

- Dimostrazioni di tessitura con filati tinti con lo zafferano a cura di Luciana Pasqualoni tessitrice artigianale di Cannara

Dalle ore 16,00 – Dimostrazione di tintura di tessuti e filati con lo zafferano Palazzo Corgna 16,00-20,00

Sala delle Muse TENENDO INNANZI FRUTTA

Mostra fotografica ‘FRUTTA D’ARTE’ e mostra pomologica ‘FRUTTA DAL VERO’ delle antiche varietà locali di frutta a cura di Fondazione Archeologia Arborea onlus



Sotterranei di Palazzo Orca ore 20: Banchetto: dagli estruschi al rinascimento menù A cura di Tiziano Berlingeri “storico della cucina” - Info prenotazioni e costi 0578 298840 – 347 3811394

DOMENICA 22 OTTOBRE

Area Shop

Dalle ore 9,00 alle ore 20,00 – Piazza Plebiscito

Mostra Mercato

Zafferano e … non solo

Produzioni agro-alimentari di qualità

Piazza Plebiscito

Ore 09,30 Partenza per la visita allo ZAFFERANETO URBANO e raccolta dei fiori. Dal centro storico un percorso di trekking urbano conduce all’”Orto del Seminario”

Piazza Matteotti

Ore 11,00 Sfioratura ed essiccazione dello Zafferano



Area Food

Piazza Matteotti Dalle Ore 11,30

Laboratorio di cucina “Mani in pasta” –

Pasta fatta a mano allo zafferano

A cura di: “Pasta e sfoglia” di Lucia Fiordi

Panificio Camilloni

Presenta: LA TORTA DEL Perugino

Bar del corso

Presenta: sfiziosi apertivi a base di Zafferano

Dalle ore 15,00

Presentazione e degustazioni di prodotti a base di zafferano A cura di PASTICCERIA LE CARDETE Gelateria Moon Light Consorzio Produttori zafferano di Città della Pieve

Ore 15,30: Coltiviamo la salute con la prevenzione. Lo zafferano e le proprietà preventive dell’alimentazione mediterranea. A cura della nutrizionista ANT Deborah Scarcella

Ore 16,30 Show Cooking : Lo zafferano in cucina – presentazione e degustazione di piatti allo zafferano a cura di Ristorante Bistrot del Duca Città della Pieve

Area laboratori e Mostre

Mercato Coperto dalle ore 9,00 alle ore 20,00

- Dimostrazione di pittura con preparato allo zafferano a cura di Officin’Arte

- lavorazione della terracotta a cura di Terr’Arte

Mostra di pizzi e ricami realizzati con lo zafferano di Città della Pieve a cura della scuola di ricamo “Punti d’Arte”

- Dimostrazioni di tessitura con filati tinti con lo zafferano a cura di Luciana Pasqualoni tessitrice artigianale di Cannara

Dalle ore 16,00 – Dimostrazione di tintura di tessuti e filati con lo zafferano

Palazzo Corgna

10,00 – 13,00 - 16,00-20,00

Sala delle Muse

'TENENDO INNANZI FRUTTA'

Mostra fotografica ‘FRUTTA D’ARTE’ e mostra pomologica ‘FRUTTA DAL VERO’ delle antiche varietà locali di frutta a cura di Fondazione Archeologia Arborea onlus