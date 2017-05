Sagra del tortellone e della carne alla griglia a Sala Bolognese (BO)

Tortelloni fatti a mano, tagliatelle, gramigna, polenta, carne mista alla brace, stinco al forno, fiorentine e filetti alla brace: due interi fine settimana dedicati alla cucina emiliana più autentica e genuina da gustare all’aria aperta tra spettacoli folcloristici e musicali e intrattenimenti per grandi e piccini. Dal 19 al 21 e ancora dal 26 al 28 maggio Sala Bolognese tornerà ad animarsi per la Sagra del Tortellone e della Carne alla griglia, organizzata dai Volontari della Protezione Civile di Sala Bolognese. Teatro della manifestazione sarà, come di consueto, la splendida Villa Largaiolli in località Padulle, immersa nel verde e lontana dal traffico cittadino, con il suo parco che si sviluppa all’interno della golena del fiume Reno: il luogo ideale per passeggiate a piedi e per escursioni in bicicletta lungo gli argini. Tra una scorpacciata e l’altra infatti, in soli 15 minuti di bicicletta è possibile raggiungere il Castello del Conte e Chiesa di San Michele Arcangelo–Bagno di Piano (XVI secolo), la Basilica Romanica S.Maria a Sala (IV secolo) e il Museo dell’acqua con area di riequilibrio ecologico Dosolo. Per i camperisti è possibile trascorrere due giorni in aperta campagna vista colline di Bologna, con parcheggio, servizi igienici e docce gratuite.

Informazioni: 3408505381 – info@fuoriporta.org

Cosa vedere

Palazzo Zambeccari, Villa Minelli, la Pieve di Santa Maria Annunziata e San Biagio e la chiesa parrocchiale dell’Assunta in località Padulle.

Nei dintorni

San Giovanni in Persiceto, Bologna, Modena e Castelfranco Emilia.

Come arrivare

Prendere l’autostrada del Sole A1, continuare sull’autostrada Adriatica A14, uscire in direzione Bologna – Borgo Panicale, prendere la SP 568 “Persicetana”, a Tavernelle Emilia deviare per Sala Bolognese.