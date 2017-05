Montespertoli (FI) celebra il Chianti

Da quasi 60 anni ormai lo splendido borgo toscano di Montespertoli festeggia il Chianti, ovvero il più prestigioso vino della zona, vanto dell’intera Toscana in tutto il mondo. Anche quest’anno, oltre a convegni e degustazioni dedicate al prelibato nettare degli Dei e ai migliori prodotti tipici locali, il ricco programma prevede mostre, serate musicali, spettacoli di animazione e teatro di strada per grandi e piccini, la sfilata storica del Gruppo 900 inserita nell’elenco Regionale delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana, il raduno di auto, moto e trattori d’epoca. Ma al centro della festa resterà comunque il più prestigioso dei vini toscani rossi rigorosamente a marchio Chianti, Chianti Montespertoli e Chianti Colli Fiorentini, presentato dalle migliori aziende del territorio e raccontato da chi lo produce da anni all’interno degli stand allestiti nel centro storico di Montespertoli.

L’antica cerchia muraria, la Pieve di San Pietro, la Villa Sonnino e la Chiesa di Sant’Andrea, che conserva al suo interno opere religiose di grande interesse artistico.

San Gimignano, Firenze, Vinci e Siena.

Percorrere l’autostrada A1, uscire a Firenze Scandicci ed immettersi sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Da qui seguire in direzione Empoli. Uscire a Ginestra Fiorentina e seguire le indicazioni per Montespertoli passando per la frazione di Baccaiano e salendo per Montespertoli.