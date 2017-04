Paestum celebra per cinque giorni il suo prelibato carciofo

Della famiglia dei carciofi di tipo “romanesco”, il Carciofo di Paestum IGP si differenzia dalle altre produzioni simili per la sua morfologia caratteristica e per le qualità distintive: grossa pezzatura, forma sub-sferica ed un sapore gradevole, frutto di un’accurata tecnica di coltivazione. Il 22, 23, 25 e 30 aprile, e ancora il 1 maggio, torna l’appuntamento con la Festa dei carciofo a Gromola di Capaccio-Paestum, con un programma ricco di appuntamenti all’insegna del buon cibo e della buona musica. Ad attendere i visitatori, tantissime ricette ovviamente a base Carciofo di Paestum IGP: la frittata di carciofi, la parmigiana di carciofi, le cortecce con carciofi, il risotto con crema di carciofi e molto altro. Quest’anno la sagra potrà contare su un nuovo importante partner, il pastificio Antonio Amato, che fornirà gli ingredienti per la preparazione dei piatti, dalla farina alla pasta, dai sughi al pomodoro fino all’olio extra vergine d’oliva. Tutte le serate saranno animate da spettacoli musicali con canti e balli tradizionali, mentre gli organizzatori hanno previsto un servizio di trenino per gli spostamenti lungo la tratta Gromola-Paestum.

Informazioni: 3408505381 – info@fuoriporta.org

Cosa vedere

L’Area Archeologica di Paestum, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità dal 1988 ospita, tra innumerevoli meraviglie, i tre templi greci dorici meglio conservati al mondo.

Nei dintorni

Paestum gode di una posizione privilegiata nel Golfo, e la si può considerare praticamente il punto di partenza per l’intera Costa cilentana. Pompei ed Ercolano sono due gioielli imperdibili.

Come arrivare

Provenendo dall’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria: da nord uscire a Battipaglia e imboccare la statale 18; da sud uscire a Eboli e imboccare la SS 18.