"Sa Paradura” un traghetto carico di solidarietà con gli Istentales

E’ in partenza dalla Sardegna un traghetto carico di solidarietà. Salperà venerdì 31 marzo per raggiungere, domenica 2 aprile, la splendida cittadina di Cascia duramente colpita dal terremoto. A bordo, mille pecore dell’isola che saranno donate dagli allevatori sardi a quelli umbri per aiutarli a ripartire con le proprie attività. E’ l’antico istituto de “Sa Paradura” che, su iniziativa del gruppo musicale isolano degli Istentales, tornerà a rivivere e sbarcherà per la prima volta anche nel “Continente”. La cerimonia di consegna avverrà nell’ambito della Fiera del Capo Lanuto, in programma l’1 e il 2 aprile a Cascia: la seconda giornata della manifestazione, tra sfilate di gruppi folckloristici, degustazioni di piatti tipici, esibizioni musicali dal vivo e la cerimonia de “Sa Paradura”, celebrerà nel migliore dei modi questo splendido gemellaggio tra la Sardegna e l’Umbria.

La giornata del 2 aprile prenderà il via alle 9 con l’apertura degli stand e le esibizioni itineranti nelle vie di Cascia dei gruppi folcloristici umbri e sardi; proseguirà, alle ore 13, con il grande pranzo offerto alla popolazione a base di prodotti tipici dell’isola, quindi con la transumanza delle pecore verso Piazzale Papa Leone XIII. Qui, alle 16, si celebrerà “Sa Paradura”, la consegna delle mille pecore; si tratta di un’usanza sarda antichissima che affonda le sue radici nella notte dei tempi: per dare un aiuto concreto a un allevatore colpito da una disgrazia era consuetudine offrire, da parte dei pastori del circondario, una pecora per contribuire a rimettere in piedi l’azienda del malcapitato. Ed è proprio ciò che avverrà il 2 aprile a Cascia, con i pastori sardi che tenderanno concretamente la mano a quelli della cittadina in provincia di Perugia.

La giornata si concluderà all’insegna della musica, con il concerto – presentato da Giuliano Marongiu – che vedrà alternarsi sul palco Tullio De Piscopo, Istentales, Coro Amici del Folklore (Nuoro), Tenore Unta Vona (Orgosolo), Mamutzones Antigos (Samugheo), Francesca Lai e Maschere S’Urtzu (Sadali). Nell’occasione gli Istentales presenteranno il nuovo singolo “A mani nude”, realizzato in collaborazione con Roberto Vecchioni, con l’intero ricavato che sarà devoluto in favore delle popolazioni terremotate.

Info:

Luogo – Cascia (Perugia)

Quando – 1/2aprile

Tel – 3408505381

Info – www.fuoriporta.org – info@fuoriporta.org FB fuoriporta/sagre