Pasqua con chi vuoi… ma a Città della Pieve

“Qui si ritrova il senso profondo dello stile di vita italiano…un luogo autentico, dove la gente vive ancora secondo la tradizione”. Se lo dice il National Geographic, c’è da fidarsi! E allora, in occasione delle vacanze pasquali, varrà davvero la pena raggiungere Città della Pieve, cittadina umbra al confine con la Toscana ricchissima di storia, arte e cultura. Ad attendere i visitatori nella “Città del Perugino”, oltre a un percorso storico e artistico unico – ora arricchito da splendidi reperti Etruschi ritrovati nel 2015 – saranno la XXI° edizione della Mostra Mercato con una ricca selezione delle eccellenze produttive, agroalimentari e artigianali di tutto lo Stivale, e la XXVII° edizione dei “Quadri Viventi” allestiti dal Terziere Borgo Dentro, con la loro forte suggestione mistica.

Il 15, 16 e 17 aprile, dalle 9 alle 20, la Mostra Mercato dei prodotti Agro-Alimentari e Artigianali ospiterà oltre 50 espositori che proporranno le eccellenze produttive del panorama nazionale e le produzioni dell’arte e dell’ingegno: partendo dai prodotti umbri come tartufo, zafferano, olio, vino, prodotti di norcineria, lenticchie, si potrà compiere un lungo viaggio nella tradizione delle regioni italiane muovendo solo pochi passi; Palazzo della Corgna ospiterà inoltre le migliori cantine del territorio, che nei tre giorni faranno degustare le loro produzioni vitivinicole.

Il 16 e 17 aprile, invece, nei locali della Taverna di Palazzo Orca, il Terziere Borgo Dentro metterà in scena i Quadri Viventi, permettendo ai visitatori di immergersi in uno scenario suggestivo e irreale, trasportati in un percorso mistico e carico di emozioni. Ogni sala rappresenterà una scena della vita e storia di Gesù, dall’Ultima Cena alla Passione, dalla Morte alla Resurrezione, con oltre 40 figuranti che daranno vita a scene che trovano ispirazione negli esempi della tradizione pittorica italiana, in particolar modo da quella cinque-seicentesca: un omaggio alla ricchezza pittorica di Città della Pieve, che vanta i natali di Pietro Perugino e di Antonio Circignani, detto Il Pomarancio.

In occasione delle festività pasquali, si potrà inoltre visitare il Museo Civico Diocesano che conserva i reperti della Tomba Etrusca rinvenuta nel 2015 in Località San Donnino, oltre al mobile ligneo di sacrestia e al coro riportati all’antico splendore dopo il recente restauro; e ancora la mostra di pittura “La Via Crucis” dell’artista David Petri, senza dimenticare l’affresco del Perugino raffigurante “L’adorazione dei Magi” e conservato nella chiesa di Santa Maria dei Bianchi, la Cattedrale dei Santi Gervasio e Protasio, la Rocca, Palazzo della Corgna e, nei dintorni, l’eremo francescano di Santa Maria degli Angeli.

Info:

Dove – Città della Pieve (PG)

Quando – 15 / 17 aprile

info@fuoriporta.org

3408505381

www.fuoriporta.org

https://www.facebook.com/fuoriportaweb/