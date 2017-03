Nel borgo di Cannara si brinda con la tradizionale Vernaccia

Cucina, incontri a tema, tradizioni e mercatini, con un occhio sempre attento anche all’arte: è una grande festa dalle molteplici sfaccettature quella che animerà dal 20 al 25 aprile il borgo umbro di Cannara. Intorno alla Vernaccia, vanto dell’intero territorio in provincia di Perugia insieme alla cipolla, prenderà infatti vita un evento ricco di intrattenimenti per grandi e piccini. Obiettivo della manifestazione, nata lo scorso anno, è quello di valorizzare la Vernaccia proponendo le produzioni più fedeli alla tradizione e facendo così conoscere, dopo la popolare cipolla, un altro prodotto cannarese che vanta un’importante storia. Da sette anni, infatti, la Vernaccia rientra nella Doc Colli Martani che ha un suo disciplinare ben preciso: l’uva utilizzata all’85% deve essere la Vernaccia, che in questo tratto della provincia di Perugia prende il nome di “cornetta” a causa dell’acino che maturando si allunga fino ad assumere la forma di un corno.

Informazioni: 3408505381 – info@fuoriporta.org

Cosa vedere

La chiesa di san Matteo del trecento, che conserva uno stupendo trittico dell’Alunno la Madonna e i SS. Francesco e Matteo. Presso la chiesa della Buona Morte è esposta l’effigie della Madonna di Loreto. Presso la chiesa di san Sebastiano sono stati ricollocati vari affreschi staccati da piccole chiese del circondario. Nella chiesa di San Giovanni Battista è visitabile una pittura dell’Alunno “Madonna con i SS. Battista e Sebastiano” del 1492. Infine per gli amanti dell’archeologia c’è un interessante sito archeologico nelle vicinanze chiamato “Urvinium Hortense”.

Nei dintorni

Santa Maria degli Angeli, Assisi, Bettona e Perugia.

Come arrivare

Da Nord: A1 Firenze-Roma; uscita Valdichiana; direzione Assisi-Foligno E75; uscita S.Maria degli Angeli, Cannara. Da Sud: uscita Orte; direzione Perugia; uscita Spello; direzione Cannara.