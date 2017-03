I profumi e colori unici di Sanremo in fiore

Tutto ebbe inizio nel 1904 con la “Festa delle Dea Flora”, la giornata in cui si decise di ornare le carrozze del tempo con i fiori di Sanremo: il successo fu tale che si decise di far diventare la manifestazione un appuntamento annuale. Dopo una pausa tra il 1966 e il 1980, questa è tornata ad essere una delle manifestazioni più importanti dell’anno dell’intera Riviera. Il Corso Fiorito è seguito da circa 60.000 spettatori che vengono a Sanremo appositamente per assistere a questo evento, nonché da milioni di telespettatori che seguono la manifestazione in diretta televisiva. Migliaia di fiori di ogni genere vengono utilizzati per la realizzazione di bellissimi carri che sfilano per le vie della città, accompagnati da bande musicali, majorettes e artisti vari. Per l’edizione 2017 del Corso Fiorito saranno i Supereroi dei fumetti ad ispirare le mani dei carristi dei 12 comuni della Provincia di Imperia: se lo scorso anno si erano sbizzarriti con i personaggi delle fiabe, quest’anno creeranno meravigliose sculture di fiori dedicate a personaggi come Wonder Woman e Hulk. E a completare la manifestazione saranno come di consueto mostre di pittura, esposizioni di fiori e convegni.

Informazioni: 3408505381 – info@fuoriporta.org

Cosa vedere

Il centro storico medievale, chiamato “La Pigna”, con i suoi carrugi e le scalinate che conducono sino alla sommità dominata dal Santuario della Madonna della Costa, da cui si può godere una vista straordinaria sulla città. Per lo shopping, l’ideale è la moderna via Matteotti, mentre non si può saltare una tappa al Casinò e alla Chiesa Russa, costruiti all’inizio del Novecento. Tutta da scoprire è anche la Sanremo dell’Ottocento, con la bellissima Villa Nobel, dove visse il famoso scienziato svedese, e i giardini botanici di Villa Ormond.

Nei dintorni

Ventimiglia, splendida città dalle molteplici attrazioni tra cui i suoi spettacolari Giardini Botanici Hanbury, il pittoresco mercato del venerdì che occupa tutto il lungomare, la città romana e i reperti preistorici dei Balzi Rossi.