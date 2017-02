Carnevale dei ragazzi – G. Faentino (RA) – 26/28 febbraio

Sessantaquattro edizioni e non sentirle. D’altronde stiamo parlando dei Carnevale dei ragazzi! Già, quello che anima ogni anno l’ultima domenica di Carnevale e il martedì grasso Granarolo, la frazione più grande del comune di Faenza, è una vera esplosione di divertimento e colori. Una festa di antica ori­gine che ha dato vita negli anni a una radicata tradizione di artisti e scenografi esperti nelle allegorie di cartapesta che poi sfilano per le vie del paese: artigiani che sono in grado di realizzare veri capolavori utilizzando materie prime semplici come fil di ferro, legno, carta di giornale e colori, che devono es­sere facili da usare, perché nelle varie fasi e operazioni, tutti, dai più grandi ai più piccoli, si devono poter esprimere. E grande spazio viene dato, ovviamente, anche alla gastronomia con caramelle, ciocco­lata, dolciumi e tante gustosissime sorprese per allietare i pomeriggi; nel corso delle sfilate, inoltre, sono in funzione punti di degustazione gastronomica che proporranno anche le migliori specialità locali come piadina fritta, la romagnola con prosciutto, salsiccia, bisò e il buon vino del posto.

