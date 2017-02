Le Quadriglie di Palma Campania (NA) – 19/28 febbraio

Un irresistibile mix di arte, spettacolo, teatralità, passione, tradizione, canto, suoni, percussioni, ballo e coreografie: questo sono le Quadriglie, protagoniste del Carnevale a Palma Campania in programma quest’anno dal 19 al 28 febbraio. Si tratta di gruppi folkloristici composti da centinaia di figuranti che indossano costumi curatissimi, sulla base di un tema scelto annualmente, e che suonano strumenti della tradizione partenopea: triccheballacche, tamburelle, scetavajasse, putipů, acciarini e campanacci. Palma Campania attende un anno intero con entusiasmo la Sua Festa, il Suo Carnevale, le Sue Quadriglie, con migliaia di figuranti attivi, con più di centomila spettatori coinvolti provenienti dai comuni limitrofi, dalla Regione ed oltre. In questo incalzare ritmico e variopinto i quadriglianti si fanno accompagnare da una banda musicale che suona strumenti a fiato ed una banda piccola che suona strumenti a percussione. Ogni quadriglia è diretta da un maestro, che ha un ruolo talmente importante che in piazza sono affisse delle formelle di ceramica a forma di stella, ciascuna delle quali porta inciso il nome di ogni maestro di quadriglia degli ultimi 100 anni.

Informazioni: 3408505381 – info@fuoriporta.org

Cosa vedere

Piazza de Martino e la chiesa di San Michele Arcangelo. Interessanti anche le gallerie sotterranee al di sotto della Cavallera Campana, note come rapide vie di fuga in caso di rivolte popolari o insurrezioni del popolo.

Nei dintorni

Pompei, Ercolano, Sorrento e Napoli.

Come arrivare

Attraverso l’autostrada A30 Caserta – Salerno si esce al casello di Palma Campania.