Non solo polenta – Moiano (PG) – 27/29 gennaio

Da “non solo lumache” a “non solo polenta” il passo è breve. Già, alla luce del grande successo dell’evento estivo “A Moiano…Non Solo Lumache”, l’Ente Sagra ha pensato di proporre ai più golosi dell’Umbria e delle regioni vicine anche una versione invernale, chiamata “A Moiano… Non Solo Polenta”. A fare da regina della festa per tre giorni, dal 27 al 29 gennaio, sarà proprio questo piatto tipico della tradizione contadina; ma ovviamente non mancheranno le lumache, che ormai sono diventate la specialità più rappresentativa della cucina del piccolo paese nel comune di Città della Pieve, e ci sarà spazio anche per la gustosissima carne di cinghiale locale e per i pregiati tartufi. E dopo una cena abbonante, nel ristorante allestito in un ampio spazio al coperto, le serate proseguiranno con la musica danzante e altre iniziative per grandi e bambini.

Informazioni: 3408505381 – info@fuoriporta.org

Cosa vedere

La Chiesa di San Donato, la Chiesa di San Biagio e la Casa del Popolo.

Nei dintorni

Città della Pieve, Castiglione del Lago e il Lago Trasimeno.

Data dell'evento

27-01-2017 - 29-01-2017