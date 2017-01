Festa de l’animella – Collevalenza (PG) – 17/18 feb

Il 17 e 18 febbraio il borgo di Collevalenza torna a celebrare un’antica usanza, quella della macellazione dei maiali. Con la Festa de l’animella si tornerà insomma indietro nel tempo in un’epoca in cui a farla da padrone erano l’economia familiare e l’auto consumo. Tradizionalmente, infatti, nel giorno della macellazione le donne contadine preparavano, ai loro uomini e quanti arrivavano per l’evento, il famoso “piatto de l’animella” con fagioli e fave lesse. Le animelle non erano e non sono frattaglie, bensì pezzetti di grasso, magro e “rosichello” che, passati in padella con del vino, aglio, rosmarino, sale e pepe, si trasformavano in prelibati bocconcini e in un ammiccante condimento per fagioli e fave; si trattava di piccoli pezzi staccanti prevalentemente all’altezza del costato, del cuore, dell’anima: da qui nacque la denominazione popolare di “animelle”. Per due giorni, nella frazione in provincia di Todi, si potrà riscoprire questo piatto antico e genuino insieme ad altre delizie della cucina locale, fra giochi, musica e intrattenimenti vari.

Informazioni: 3408505381 – info@fuoriporta.org

Cosa vedere

Frazione del comune di Todi, Collevalenza è famosa in tutta l’Umbria per il Santuario dell’Amore Misericordioso, dove è sepolta Madre Speranza.

Nei dintorni

Todi, Civitella del Lago, Marsciano e San Terenziano.

Come arrivare

Per chi viene da Nord: uscire al Casello di Valdichiana e proseguire per Perugia, Ponte San Giovanni, Todi, Collevalenza. Per chi viene da Sud: uscire al Casello di Orte e proseguire per Sangemini, Acquasparta, Collevalenza.

Data dell'evento

17-02-2017 - 18-02-2017