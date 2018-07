Baldissoni: lo stadio della Roma deve andare avanti

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’accordo commerciale fra la Roma e «La Molisana», il dg della società giallorossa, Mauro Baldissoni, è tornato a parlare del progetto legato al nuovo stadio. «Diciamo che veniamo da alcune settimane in cui c’è stata grande attenzione mediatica per qualcosa definita con semplicità ’inchiesta sullo stadio della Romà: ma non è così. Il progetto dello stadio non è oggetto dell’indagine, non è viziato, la Roma ha il diritto di veder completato un procedimento che è arrivato al termine dopo una conferenza dei servizi lunga un anno e mezzo», ha detto Baldissoni. «Tutti si devono render conto del tipo di vaglio che ha subito un progetto del genere: è arrivato al termine e visto che, come dichiarano coloro che sanno dell’indagine, non ci sono motivi di definirlo viziato vogliamo vederlo realizzato nel minor tempo possibile. Questo per la Roma e per tutta la città», ha aggiunto il dg del club capitolino.