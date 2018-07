Felipe Anderson ceduto al West HamIl saluto ai tifosi della Lazio

È entrato a Formello poco prima delle 17, questa mattina non ha svolto le visite mediche di inizio stagione. Felipe Anderson dice addio alla Lazio, nel giorno del raduno biancoceleste, saluta i compagni mentre è in corso il primo allenamento. Lascia il centro sportivo intorno alle 18.30, con i tifosi che gli chiedono l'ultima foto, dopo aver discusso i dettagli dell'affare con il West Ham. Non si lascia sfuggire una parola, ma il volto del brasiliano sembra dire tutto.