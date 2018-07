Addio a Lidia Togni, Signora del circo italiano

Se ne è andata stamattina a Siracusa a pochi passi da dove era nata 86 anni (Ragusa ndr) fa Lidia Togni una delle colonne portanti del mondo del circo Italiano. Una donna abile e forte che ha contribuito a dare lustro nel circo italiano, ha compiuto fino all’ultimo giorno la sua missione quella di non abbandonare mai il suo tendone per portare al mondo intero un messaggio di allegria e di pace.

Insieme ai fratelli Cesare, Oscar e Missi è stata protagonista del Circo Massimo mentre con marito Riccardo Canestrelli ha creato uno dei circhi più importanti tra gli anni 60 e 70 il circo Royal Americano.

Rimasta vedova a poco più di 40 anni Lidia, donna forte e coraggiosa, schiva, di poche parole, non amante dell’apparire, ex trapezista insieme ai fratelli e cugini è riuscita poi nel 1983 ad aprire un complesso circense con il suo nome in un momento in cui il circo non aveva un grande splendore. Ma con la sua caparbietà, con il valido apporto dei suoi tre figli Davide, Vinicio e Liviana allora giovanissimi è riuscita ad avere successo tanto da far riempire gli spalti del suo tendone da subito e da dare la carica giusta anche ai suoi colleghi in difficoltà. E con il passare del tempo e con l’ingrandirsi della famiglia oggi Lidia di complessi con il suo nome ne gestisce ben due, uno affidato a Vinicio, l’altro a Davide.

Ha sempre guardato avanti cercando insieme ai suoi tre amati figli di portare spettacoli nuovi e diversi per il suo pubblico.

Suo è il circo a due piste con una pista tradizionale e una di ghiaccio, quello Brasiliano, quello con soli cavalli insomma è sempre riuscita a tenere alto il nome della sua famiglia e il circo Italiano.

Ai suoi tre figli e ai suoi 10 nipoti un'eredità non facile da portare avanti, ma siamo sicuri che mamma e nonna Lidia ha trasmesso loro i valori giusti per riuscire nella missione da lei avviata.