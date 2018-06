Vettel in pole nel Gp del Canada

Partirà in pole position Sebastian Vettel nel gran premio del Canada che partirà alle 20.10. Dopo 17 anni dalla pole position ottenuta da Michael Schumacher firma la pole position nel Gran Premio del Canada. Con 1’10"764. Al suo fianco partirà Vallteri Bottas. In seconda Max Verstappen e Lewis Hamilton. In terza Kimi raikkonen e Daniel Ricciardo. Vettel è soddisfatto: «Ieri è stato davvero difficile, ma oggi ho acceso l’interruttore. Mi sono svegliato nel modo giusto e che giornata è stata. La macchina è incredibile e se alla fine non avessi fatto quel piccolo errore potevo anche essere più veloce. Grazie alla squadra che ha sistemato la macchina dopo che ieri avevo sfiorato il muro>. Terzo tempo per Max Verstappen che avrà il vantaggio di partire con le gomme dalla mescola più performante, le Pirelli Pink Hypersoft, contro le Purple Ultrasoft di chi lo precede. «Sono contento - dice -. Il weekend finora è stato positivo. Sapevo che ci mancava qualcosa in qualifica, ma in gara sarà diverso e partire con le gomme più morbide è un vantaggio su questa pista che è un pò scivola, eppoi in gara siamo competitivi» avverte l’olandese della Red Bull.