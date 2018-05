Nadal batte Zverev: è ancora lui il re di RomaE il Foro fischia la Raggi

Rafael Nadal si aggiudica per l’ottava volta in carriera gli Internazionali d’Italia di tennis. In una finale caratterizzata da due interruzioni per pioggia nel terzo set lo spagnolo, numero uno del seeding, batte 6-1, 1-6, 6-3 il tedesco Alexander Zverev, campione in carica a Roma, in 2 ore e 9 minuti di gioco.

Nadal non si imponeva al Foro Italico dal 2013 e da domani sarà nuovamente numero uno delle classifiche mondiali. Per il maiorchino si trattava del quinto match in carriera contro il 21enne Next Gen tedesco, seconda testa di serie del tabellone, tutti vinti.

Piccola contestazione per la sindaca di Roma Virginia Raggi durante la finale degli Internazionali di Tennis. Inquadrata nel maxi schermo mentre i finalisti Rafael Nadal e Alexander Zverev si stavano riscaldando dopo la pausa per la pioggia dagli spalti si è levato qualche fischio e dei "buu" di disapprovazione che sono terminato quando il regista ha cambiato immagine.