Di Francesco a Inzaghi: "Avevate in mano la Champions"

Lunedì pomeriggio, durante il Premio "Beppe Viola" al Salone d'Onore del Coni, il presidente Giovanni Malagò aveva invitato Simone Inzaghi per un pomeriggio al Bambin Gesù di Roma. Dall'altra sponda della Roma calcistica, Eusebio Di Francesco gli aveva già dato la propria disponibilità. Così il tecnico biancoceleste, nonostante la finale per la Champions contro l'Inter di domenica sera, ha partecipato con il numero uno dello sport italiano e il collega giallorosso all'evento di beneficenza organizzato presso l'ospedale pediatrico.

Simpatico il siparietto tra i due mentre giocano a biliardino con Malagò e il presidente del Bambin Gesù Mariella Enoc, poi la chiacchierata che fanno sulla stagione che sta per concludersi. "Ce l'avevate in mano la qualificazione", dice Di Francesco a Inzaghi in riferimento al match point fallito a Crotone, "Certo, si erano messi tutti dietro, anche gli attaccanti". L'allenatore biancoceleste ironizza anche sul grande affetto ricevuto dai tifosi: "Speriamo sia così anche lunedì mattina". E intanto incrocia le dita, che la Champions sia tutta romana.