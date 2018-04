Lite finisce a coltellate, 56enne ucciso dal patrigno

Tragedia a Monterotondo in provincia di Roma dove una lite fra patrigno e figliastro è sfociata nel sangue e quest'ultimo, Giuliano Lacopo di 56 anni, ha perso la vita. Ieri sera, verso le 22.30, in via Aldo Moro un anziano di 80 anni, compagno della madre della vittima, si era recato a casa del "figliastro" per chiarire la questione legata ad alcune bollette non pagate. È scoppiata una violenta lite fra i due, il 56enne ha dato una testata all'80enne che poi avrebbe reagito accoltellandolo.

Inutili i soccorsi del 118, l'uomo è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Monterotondo che in poco tempo hanno rintracciato l'anziano e l'hanno arrestato con l'accusa di omicidio e porto abusivo di arma. Entrambi con precedenti penali, l'80enne si trova adesso ai domiciliari.