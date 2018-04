Chiuse le indagini sui genitori di Renzi. Indagati per fatture false

Sono stati notificati questa mattina gli avvisi di conclusione indagini a Tiziano Renzi, a sua moglie Laura Bovoli e all'imprenditore Luigi Dagostino. I genitori dell'ex premier e l'imprenditore erano stati indagati dalla procura di Firenze nell'ambito di un'inchiesta condotta dai pm Luca Turco e Christine von Borries sull'emissione di alcune fatture false. L'inchiesta riguarda l'emissione di due fatture: una da 130 mila euro emessa dalla Eventi 6 della famiglia Renzi e pagata dalla Tramor, detenuta da una società con sede a Cipro ma gestita in passato dallo stesso imprenditore Luigi Dagostino; l'altra, da 10 mila euro, sarebbe stata emessa dalla Party srl, oggi in liquidazione fra cui i soci risultavano Tiziano Renzi e la Nikila Invest amministrata dalla compagna di Dagostino, Ilaria Niccolai. Nel marzo scorso, dopo aver ricevuto l'avviso a comparire, Tiziano Renzi scrisse su Facebook: "Pur consapevole che la diffamazione è irreversibile, mi piace dichiarare con serena fermezza che in 35 anni da imprenditori mai abbiamo prodotto fatture non vere".