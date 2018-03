Abbiamo contato le buche a Roma: via di Casal de' Pazzi devastata

"Tutte le buche portano a Roma", ecco la video-inchiesta che documenta le condizioni in cui versano le strade della Capitale. Lo stato del manto stradale capitolino è sempre più vergognoso: dalle strade consolari alle vie del centro, buche, voragini e asfalto spaccato costituiscono dei pericoli per chi guida, specialmente per chi è in sella ad un ciclomotore. In questa puntata lo stato pietoso di via di Casal de' Pazzi, la strada molto frequentata che dalla Tiburtina porta a viale Kant e alla Nomentana.