Le verifiche degli artificieri alle due sedi della Rinascente di Roma, (in via del Tritone e in piazza Fiume), sono ancora in corso ma l'allarme bomba scattato poco prima delle 15 a Roma è rientrato. L'evacuazione nella Capitale è partita dopo una telefonata anonima alla redazione del quotidiano "Il Messaggero", che si trova in via del Tritone, in cui veniva segnalata la presenza di un ordigno all'interno del palazzo dello shopping. "Bomba alla Rinascente a Roma, ore 15" dice un uomo prima di riagganciare e prima ancora di specificare l'orario esclama: "Allah akbar" (che in arabo significa "Dio è il più grande").

Per precauzione è stata evacuata anche la sede della Rinascente di piazza Fiume. Attimi di panico nel cuore di Roma affollato di turisti nella domenica delle Palme che precede le festività Pasquali.

L'allerta nella Capitale è altissima: i controlli nella città eterna sono stati rafforzati dopo la lettera anonima, recapitata all'ambasciata a Tunisi, in cui viene manifestata l’intenzione di compiere una serie di attentati nel centro della Capitale. Da ieri i carabinieri sono sulle tracce di Atef Mathlouthi, 41enne più volte arrestato dalla polizia a Palermo per spaccio di droga.