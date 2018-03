La Roma ritrova Dzeko e Fazio con lo Shakhtar

Solo un leggero lavoro di scarico stamattina per la Roma che ieri ha spazzato via il Torino all’Olimpico con un 3-0 secco senza replica che ha riportato i giallorossi al successo casalingo un mese dopo. Ma Di Francesco è già con la testa allo Shakhtar, partita per la quale ritroverà Dzeko e Fazio squalificati in campionato, ma nella quale rischia di non avere ancora Defrel: il suo recupero è in dubbio, difficilmente riuscirà a strappare un posto in panchina.

Sarà quindi una Roma titolare al gran completo quella che martedì sera all’Olimpico proverà a ribaltare il 2-1 rimediato in Ucraina che varrebbe l’accesso ai quarti di finale di Champions League: in attacco rientra anche Perotti dal 1' al posto di El Sharaawy. Torna in panchina anche Schick, ancora in attesa di lasciare una sua impronta in questa stagione.