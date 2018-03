Valderrama: se la Colombia vince il Mondiale mi taglio i capelli

La Colombia avrà qualche tifoso in più, sicuramente tutti i barbieri che si potranno candidare a tagliare i capelli di Carlos Valderrama. Uno dei calciatori più forti della storia della Colombia, ha annunciato che in caso di trionfo dei cafeteros nel prossimo Mondiale si taglierà la sua folta chioma bionda. E l'ha fatto tramite i microfoni di RT, tv russa che l'ha ingaggiato per vestire i panni del commentatore nella prossima rassegna intercontinentale. Così annuncia il suo voto: "Si, se vinciamo il Mondiale li taglierò - ha detto - è una promessa che mi sento di fare anche per far comprendere a tutti l'importanza che per noi colombiani ha una competizione come il Mondiale".