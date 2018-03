Una super Juve vola ai quarti

La Juventus si è qualificata ai quarti di Champions League battendo 2-1 il Tottenham. Gli inglesi si erano portati in vantaggio con Son al 39' ma nella ripresa i bianconeri hanno ribaltato il risultato con Higuain al e Dybala nel giro di tre minuti dal 64' al 67'. Qualificato anche il Manchester City che raggiunge Liverpool e Real Madrid già ai quarti insieme al club di Torino. La solita Juve: rigore negato a Douglas Costa, poi l'illusorio vantaggio degli Spurs infine l'uno-due decisivo per la gioia di Allegri e di almeno 10.000 tifosi bianconeri in curva. Wembley è conquistato e non era facile dopo il 2-2 dell'Allianz Stadium. Nel finale palo di Kane e tanta sofferenza ma alla fine è trionfo per i campioni d'Italia.