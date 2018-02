Droga all'Isola dei Famosi, il reality deve chiudere?

Dopo le rivelazioni choc fatte dalla blogger Chiara Nasti in un audio mandato in onda da "Striscia la Notizia" s'infiamma il caso canna-gate all'Isola dei Famosi. La blogger avrebbe parlato di "un chilo di marijuana". Sarebbero dunque vere le rivelazioni fatte da Eva Henger sul conto dell'ex naufrago Francesco Monte. A questo punto il reality condotto da Alessia Marcuzzi deve chiudere in anticipo oppure no? Vota il nostro sondaggio.