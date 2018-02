Lazio d'assalto con lo SteauaInzaghi crede alla rimonta

Operazione rimonta, la Lazio si prepara alla sfida contro la Steaua Bucarest. Simone Inzaghi ha suonato la carica in conferenza stampa, domani i biancocelesti cercheranno di accedere agli ottavi di finale di Europa League. Tempi stretti e tante gare ravvicinate, ci sarà un leggero turnover, Felipe Anderson dovrebbe partire dall’inizio: "Se la squadra rimane lucida potremo ricominciare a segnare e vincere come accaduto lunedì con il Verona. Sapevamo che sarebbe stata una partita non semplice, ma anche lo sarebbe diventata una volta sbloccato il risultato. I ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo stabilito il record europeo di tiri nella prima mezz'ora e nonostante questo eravamo 0-0 all'intervallo. C'era pericolo che i ragazzi potessero innervosirsi e avere un calo a livello inconscio. Sono stati bravi a rimanere lucidi e vincere una partita importantissima, in modo meritatissimo".

Poi un appello ai tifosi, anche perché dalla Romania arriveranno circa 4 mila sostenitori all'Olimpico: "Sappiamo che i romeni saranno tanti, speriamo che anche i nostri siano numerosi e si facciano sentire più di quelli della Steaua Bucarest". Non ha dubbi nemmeno il giovane Strakosha, la Lazio rimane la favorita per il passaggio del turno: "Sono sereno, come tutta la squadra. Contro lo Steaua Bucarest dobbiamo solo essere concentrati, dare il 100 per cento e così facendo secondo me passeremo il turno. Non vogliamo mai prendere gol, domani ancora di più. Il nervosismo ci sta, eravamo in un periodo in cui non ottenevamo risultati positivi. Adesso dobbiamo mettere tutta la rabbia per vincere, perché vogliamo continuare il nostro cammino in Europa".