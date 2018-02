Aereo precipita vicino Mosca: 71 persone a bordo

Un aereo di linea è precipitato alla periferia di Mosca. A bordo si trovavano 71 persone. L'aereo è della compagnia Saratov, si tratta di un Antonov. Non c'è "alcuna chance" che vi possano essere sopravvissuti nell'incidente aereo, riferiscono fonti dei soccorsi citate dai media russi.

L'aereo An-148 si sarebbe scontrato con un elicottero delle "Poste di Russia" al decollo, sostiene l'agenzia di stampa Interfax. L'aereo della compagnia Saratov Airlines, percorreva la rotta Mosca-Orsk. Un portavoce dell'Agenzia federale russa per il Trasporto aereo (Rosaviatsia) ha confermato a Ria Novosti che a bordo dell'aereo si trovavano 65 passeggeri, tra i quali almeno un bambino, e sei membri dell'equipaggio. Le comunicazioni con l'An-148 sono state perse pochi minuti dopo il decollo. "Alle 14.21 orario di Mosca (le 12.21 italiane, ndr) il volo 703, un aereo An-148 è decollato dall'aeroporto Domodedovo. In base ai dati preliminari, si trovavano 65 passeggeri e sei membri dell'equipaggio. La comunicazione radiofonica con l'equipaggio è stata persa qualche minuto dopo il decollo e l'aereo è scomparso dagli schermi radar. Secondo le informazioni preliminari, la comunicazione è stata persa nel distretto di Ramensky della regione di Mosca", ha chiarito il portavoce. L'atterraggio era previsto alle 18.35 locali, le 14.35 in Italia.

#Russia:alcuni frammenti dell' Antonov An-148 con 71 persone a bordo partito da #Mosca e diretto ad #Orsk.Da stabilire se precipitato o esploso in volo pic.twitter.com/TJbWUFf8Pc — Atlantide (@Atlantide4world) 11 febbraio 2018

A bordo si trovavano almeno 60 residenti della regione russa di Orenburg, verso la quale l'aereo era diretto. Lo ha riferito Sergei Shermetsinsky, portavoce del governatore regionale di Orenburg. "Quasi tutti arrivavano dall'est della regione", ha aggiunto. Sulle cause dell'incidente si vagliano al momento "diverse ipotesi", tra cui quelle delle "cattive condizioni meteo, dell'errore umano o del guasto tecnico".