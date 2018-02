Ancora choc a Macerata dove due persone hanno sparato da un'auto in corsa. Ci sono alcuni feriti, si parla di sei persone di cui quattro gravi. Sono tutte straniere le person raggiunte dai colpi d'arma da fuoco sparati dal veicolo di colore nero - un'Alfa Romeo 147 - in corso Cairoli e via dei Velini. Non si sa ancora se la sparatoria sia un regolamento di conti nell'ambito dell'arresto del nigeriano, accusato della morte di Pamela. Al termine di una mattinata di panico, l'auto è stata individuata dalle forze dell'ordine e uno dei due responsabili della sparatoria è stato fermato. Si tratta di un italianofermato tra corso Cavour e via Roma. Quando si è visto braccato da poliziotti e carabinieri si è buttato a terra con in mano una bandiera che era appesa al tergicristallo per farsi arrestare.Sulle scale del monumento ai caduto si è tolto il giacchetto, ha messo la bandiera sulle spalle e ha gridato "viva l’Italia" facendo il saluto fascista. Ora è interrogato.

Il momento del fermo.. pic.twitter.com/DKeKaVS0U9 — Andrea Palma (@palmaget) 3 febbraio 2018

"Restate tutti in casa fino a nuova comunicazione. C'è un uomo armato in auto che sta sparando in città. Abbiamo fermato il trasporto pubblico. Abbiamo chiesto alle scuole di tenere i bambini all'interno fino a nuova comunicazione. Si consiglia di non muoversi per andare a prenderli fino a nuova comunicazione", aveva scritto su Facebook, Romano Carancini, il sindaco di Macerata.

Intanto è stato convalidato il fermo di Innocent Oseghale. Disposta la misura cautelare in carcere.