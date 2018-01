Niente squalifica a Cutrone per il gol col braccio alla Lazio

Niente squalifica per Patrick Cutrone, autore di un gol di mano realizzato contro la Lazio domenica sera a San Siro. La decisione è arrivata pochi minuti fa attraverso un comunicato diramato dal Giudice Sportivo: “Acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; data l’ammissibilità della prova televisiva ai sensi dei requisiti previsti dall’ art. 35, 1.3, CGS; rilevato, non di meno, che il Giudice è chiamato a valutare, a termini della predetta norma, la volontarietà del gesto; considerato che nel caso di specie il gesto non risulta connotato da sicura volontarietà, avuto riguardo alla particolare velocità dell’azione e del movimento della palla, nonché, soprattutto, alla sussistente di un evidente tentativo di colpire la palla con la testa e del contestuale e non innaturale movimento del braccio, in relazione, quest’ultimo, allo slancio per colpire la palla di testa”.

Fermato per due turni invece Fabrizio Cacciatore del Chievo Verona: “per aver, al 17° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale con il gesto delle manette rivolto per due volte verso la tribuna; infrazione rilevata da un Assistente”.

Inibizione poi a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto l’11 febbraio 2018 per Ursino Giuseppe del Crotone: per avere al 12° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dei componenti della panchina della squadra avversaria, rivolgendo loro espressioni offensive; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”. Infine squalificati per un turno: Kean del Verona, Lulic e Milinkovic Savic della Lazio, Pezzella della Fiorentina e Spolli del Genoa.