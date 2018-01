Presidente Figc, fumata nera alla prima votazioneSibilia in vantaggio su Gravina e Tommasi

Si va al ballottaggio tra Sibilia e Gravina per eleggere il nuovo presidente della Federcalcio dopo un'altra fumata nera all’assemblea, in corso a Fiumicino. Al terzo scrutinio, nessuno dei tre candidati alla presidenza federale ha raggiunto il quorum stabilito, il 50% più uno: Cosimo Sibilia ha ottenuto 202 voti (39,42%), Gabriele Gravina 197 (38,36) e Damiano Tommasi 106 (20,79%). Vanno così al ballottaggio i primi due, Sibilia e Gravina: sarà eletto presidente chi otterrà la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (50% più uno, comprese le schede bianche). Tommasi è quindi fuori dalla corsa, ma diventa l'ago della bilancia nella prossima votazione decisiva.

Al secondo scrutinio (quorum richiesto 66%) Cosimo Sibilia ha ottenuto 206,80 voti (40,41%), Gabriele Gravina 185.74 (36,29%), Damiamo Tommasi 113.79 (22,23%). Alla prima votazione il più votato è stato Cosimo Sibilia (Lega Dilettanti) con il 39.37% dei voti (200.59), alle sue spalle Gabriele Gravina (Lega Pro) 37.06% (188.84), terzo Damiano Tommasi (Assocalciatori) 22.34% (113.84). Le schede bianche sono state invece l’1.22% del totale (6.24).

All'Hilton di Fiumicino, dove il calcio si è riunito per eleggere il nuovo capo del sistema, si susseguono quindi incontri e contatti (anche nei bagni... ) per cercare un'alleanza che porti alla scelta di un presidente.

Siparietto alla toilette fra il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ed il presidente dell’Aia, Marcello Nicchi. Argomento della discussione il gol, irregolare, siglato da Cutrone in Milan-Lazio. «Non è possibile», dice Lotito a Nicchi non capacitandosi di come il Var non abbia potuto vedere le immagini del tocco con il braccio. «Te lo posso spiegare», risponde il capo degli arbitri. Lotito ha ribattuto spiegando come, a suo dire, senza episodi sfavorevoli la Lazio sarebbe ora «prima in classifica». In mattinata il presidente degli arbitri aveva difeso la tecnologia in campo spiegando che: «gli errori ci sono e ci saranno sempre ma il Var funziona»