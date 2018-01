Lo strano look di Nainggolan. E Alisson lo sfotte

Fuori dalle righe anche in fatto di moda, Radja Nainggolan non passa mai inosservato e il compagno di squadra Alisson ha voluto condividere il look del giorno, direttamente dagli spogliatoi di Trigoria, con il popolo di Instagram: "Che stile!", se la ride il portiere brasiliano nella storia pubblicata sul noto social network. Il Ninja sfoggia una tuta-abito fiorata decisamente stravagante e sul web la foto è già virale. C'è persino chi ci ha visto un tocco orientale nel giorno in cui sarebbero arrivati presunti nuovi assalti dalla Cina: la Roma ormai ha archiviato il discorso e Radja resta nella capitale. Pronto ad esibire il prossimo look.