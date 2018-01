Orsato per la Roma. Banti fischia Lazio-Udinese

Sarà Daniele Orsato della sezione di Schio a dirigere mercoledì, alle 20.45, il recupero della terza giornata fra Sampdoria e Roma, in programma a Marassi. Assistenti di linea Paganessi e Ranghetti, Pairetto quarto uomo e Mazzoleni e Tasso al Var. Per Lazio-Udinese, recupero della 12esima giornata che si disputerà all’Olimpico, alle 18.30, è stato designato Luca Banti di Livorno che sarà coadiuvato dai guardalinee Del Giovane e Gori, con Nasca quarto uomo. Per il Var sono stati designati Guida e Costanzo.