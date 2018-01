La Lazio tratta l'ex romanista Viviani

Un nuovo obiettivo per l’estate, la Lazio segue Federico Viviani, centrocampista della Spal classe 1992. Il regista di Lecco ha il contratto in scadenza nel 2018 e a breve la dirigenza biancoceleste potrebbe bruciare la concorrenza. Il giocatore - specializzato nei calci di punizione - piace molto a mister Simone Inzaghi, da febbraio i contatti con il suo entourage potrebbero farsi insistenti. L’ex Roma, cresciuto nelle giovanili di Trigoria, arriverebbe come alternativa principale a Lucas Leiva. Ogni discorso però è rimandato al termine del campionato quando Viviani sarà svincolato.

Altre operazioni: Palombi è passato in prestito alla Salernitana; Crecco e Vargic potrebbero salutare; da piazzare anche gli esuberi Marchetti, Djordjevic, Perea e Mauricio (richiesto in Turchia). Intanto da registrare un sondaggio del Benevento per Davide Di Gennaro, attualmente ai box per un problema muscolare. Infine nessuna novità sul rinnovo di De Vrij, la Lazio è sempre in attesa di una risposta definitiva.