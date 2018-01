Perotti e Fazio bersaglio dei romanisti sui social

Chi pensa troppo alla Nazionale, chi fa yoga alle Maldive e chi fa un tuffo in mare: i tifosi non perdonano nulla ai giocatori della Roma, che hanno il diritto di godere di questa settimana di vacanze, ma hanno la "colpa" di non meritarsela. Gli ultras si sentono presi in giro perché, mentre loro soffrono per le recenti delusioni sportive, i protagonisti pubblicano sui social network gli scatti in costume a Dubai o su uno degli splendidi atolli dell’Oceano Indiano, dove si trova per esempio Fazio, che su Instagram ha postato una foto mentre fa meditazione: «Altro che yoga, dovete correre», o «andate a lavorare» e ancora «c’è anche Cornelius?», i pesanti commenti del web romanista.

In questo clima di tensione non la passa liscia nemmeno Perotti, che dall’Argentina ha rilasciato queste dichiarazioni: «Per qualsiasi giocatore arrivare in Nazionale è il massimo, è un anno speciale. Per un po’ la mia carriera è stata in pericolo, per fortuna sono riuscito a recuperare e arrivare fino a qui. Condividere il campo con questi grandi giocatori è stato un premio molto importante per me. Sono mesi chiave, soprattutto per me che non sono tra i convocati abituali. Mi gioco la possibilità di andare in Russia per la Coppa del Mondo, e darò di tutto per farlo nel migliore dei modi». La "colpa" dell’attaccante è di pensare al Mondiale e non alla Roma, ma è attraverso il club che ha riacquisito la fiducia del ct e avrà forse la chance di far parte della spedizione in terra russa. I tifosi non hanno accettato una frase in particolare, uscita prima che la traduzione venisse corretta: «Arriva un momento in cui un calciatore pensa soltanto al Mondiale». Quel «soltanto» poi cancellato aveva scatenato un’altra polemica, perché in momenti così delicati ogni piccola scintilla sembra in grado di alimentare il caos.