Gelo record in Usa, in Florida piovono iguane

In queste ore gli Stati Uniti stanno registrando temperature polari da record. Il termometro dell'Osservatorio meteorologico del Mount Washington, in New Hampshire, ha toccato i -37 gradi centigradi, addirittura meno delle temperature registrate su Marte il 20 dicembre quando il termometro si è fermato a "solo" -23 gradi. E i disagi non si limitano alle scuole e al trasporto aereo ma hanno conseguenze anche per gli animali. In Florida, ad esempio, le iguane non riescono a sopportare le temperature sotto i 10 gradi e cadono letteralmente dagli alberi rimanendo "stecchite" al suolo. Stesso destino per le tartarughe marine che si irrigidiscono.