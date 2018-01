Durante la notte di Capodanno ha fatto i bagordi e li ha mostrati sui social. Ha attaccato i giornalisti e poi ha chiesto scusa. In queste ore Radja Nainggolan è nell'occhio del ciclone per il suo stile di vita fuori dal campo. Tanto che alcuni vorrebbero che Di Francesco non lo schieri da titolare nella sfida della Roma in programma sabato alle 18 con l'Atalanta. Vota il nostro sondaggio.