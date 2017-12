Referendum sull'euro, sì o no all'uscita dalla moneta unica?

Il primo a prendere posizione sulla moneta unica è stato Luigi Di Maio. "Se si dovesse arrivare al referendum, che però io considero una extrema ratio, è chiaro che io voterei per l'uscita, perché significherebbe che l'Europa non ci ha ascoltato. Ma io vedo oggi un'opportunità dall'Europa". Matteo Salvini però boccia categoricamente l'ipotesi del referendum sull'euro come "una sciocchezza, anche perché non è previsto dalla Costituzione". E tu cosa pensi? Vota il nostro sondaggio