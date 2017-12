Juve seconda, crollo del Milan a Verona

Risultati della 17^ giornata di serie A: Inter - Udinese 1-3, Roma - Cagliari 1-0, Torino - Napoli 1-3, Verona - Milan 3-0, Bologna - Juventus 0-3, Crotone - Chievo 1-0, Fiorentina - Genoa 0-0, Sampdoria - Sassuolo 0-1. Stasera Atalanta - Lazio. Ottima prova della Juve che passa a Bologna senza problemi (reti di Pjanic, Mandzukic e Matuidi) e si porta al secondo posto scavalcando l'Inter a un solo putno dal Napoli. Infortunio a Mandzukic nel secondo tempo: il croato esce zoppicando ed è in dubbio per la sfida di sabato allo Stadium contro la Roma che ha un partita in meno rispetto ai bianconeri. Classifica: Napoli 42, juventus 41, Inter 40, Roma 38 (una partita in meno), Lazio 32 (due partite in meno), Sampdoria 27 (una partita in meno), Milan 24, Fiorentina, Torino e Atalanta (una partita in meno) 23, Bologna, Chievo e Udinese (una partita in meno) 21, Cagliari e Sassuolo 17, Crotone 15, Genoa 14, Verona 13, Spal 11 (una partita in meno), Benevento 1 (una partita in meno).