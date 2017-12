Ha finito di scappare. Arrestato Igor il serbo, killer di Budrio

L'assassino di Budrio non scappa più. Il fantasma di Igor il Russo, rincorso da migliaia di carabinieri che gli hanno dato la caccia per mesi, è stato avvistato nei giorni scorsi e arrestato ieri in Spagna al termine di un conflitto a fuoco con la Guardia Civil, da settimane in contatto con i carabinieri.

Ne dà notizia su twitter il sito Wikilao, specializzato in temi di sicurezza, precisando che nel conflitto a fuoco sarebbero morte due persone. La polizia scientifica italiana, a quanto apprende l’Adnkronos, è stata interessata dalle autorità spagnole per le procedure d’identificazione dell’uomo arrestato.