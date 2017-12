Allarme "gelicidio", la pericolosa pioggia ghiacciata

Ondata di freddo sull’Italia, dove inizia a circolare un vocabolo inquietante tra i meteorologi: il «gelicidio». Previsti temporali, nubifragi, freddo e poi neve, vento e mareggiate.

L’Italia subisce l’impatto di un maltempo particolarmente aggressivo, con allerta dal giallo all'arancione in diverse regioni, dal Nord alle isole. Già da oggi una nuova perturbazione atlantica, con contributo di aria fredda continentale, farà infatti il suo ingresso sulle regioni nord-occidentali del nostro Paese, dove non si esclude il gelicidio (la precipitazione di pioggia gelata, con conseguente pericolo per la circolazione stradale).

Il maltempo si estenderà poi su tutte le regioni del Nord e su parte del Centro, dando luogo a precipitazioni localmente intense, anche nevose fino a bassa quota sul settentrione, con progressivo rinforzo dei venti fino alle regioni del centro.